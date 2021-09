Ob der Druck zur Neuorientierung von innen kommt oder äussere Umstände die Ursache sind – klar ist, dass es sich lohnt, aktiv zu werden und eine Standortbestimmung zu machen. Das kann man in einer ersten Phase für sich selber machen. Stelleninserate sind nützlich, um sich zu orientieren – sie zeigen, was der Markt aktuell hergibt, und beschreiben, was verlangt wird Stelleninserate Jobanforderungen der Superlative . So kann man seinen eigenen Rucksack mit dem vergleichen, was gefragt ist und gefordert wird. Manchmal kann es bereits helfen, Freunde oder Familie zu fragen, in welchem Job sie einem spontan sehen, um in neue Richtungen zu denken.