Gleich mehrmals kam es diesen Sommer zu Gletscherabbrüchen oder Steinschlägen, bei denen Berggänger verunglückten: Ende August geriet eine Dreierseilschaft beim Abstieg vom Allalin im Wallis in einen Gletscherabbruch. Ein 61-jähriger Alpinist wurde dabei getötet, zwei weitere verletzten sich leicht. Glück hatte am gleichen Wochenende ein Bergsteiger, der am Matterhorn von einem Steinschlag getroffen wurde. Er verletzte sich am Knie und konnte geborgen werden.