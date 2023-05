Ich will nicht uncool sein und trage darum keine Ohrstöpsel. Haftet der Veranstalter für zu laute Musik?

Niemand will ein Knalltrauma, einen Tinnitus Tinnitus Wenn es pfeift und brummt im Ohr oder einen Trommelfellriss. Deshalb ist es ratsam, Ohrstöpsel dabeizuhaben und auch reinzustecken, wenn man zum Beispiel die eigene Stimme nicht mehr hört, es in den Ohren schmerzt oder man zu nahe an Boxen ist. Es gibt zudem Apps, die Lärm messen. Bei etwa 110 Dezibel kann es gefährlich werden. Der Festivalbetreiber muss alles Nötige tun, um Hörschäden zu verhindern. Wer einen erleidet, kann unter Umständen Schadenersatz verlangen. Es dürfte aber schwierig sein, an Geld zu kommen. An den meisten Festivals werden Ohrstöpsel verteilt, und die Lautstärke ist automatisch auf 100 Dezibel begrenzt. Und in den allgemeinen Geschäftsbedingungen wird eine Haftung für Gehörschäden in der Regel ausgeschlossen.