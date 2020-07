Hinzu kommt: Auf dem Velo wird die Schweiz irgendwie grösser. Schliesslich fährt man nicht in drei Stunden von Basel nach Chiasso. Sondern zum Beispiel in sieben Tagesetappen, empfiehlt Schweiz Mobil, die nationale Stiftung für Langsamverkehr. Da entdeckt man unerwartet schmucke Dörfer wie Anwil BL, Muhen AG oder Giornico TI. Weisse Flecken auf der Landkarte füllen sich mit vielfältigen Eindrücken. Der selbst gepresste Süssmost in der Besenbeiz bei Rohr SO, das Glace in der Gelateria in Aarau, die frischen Felchen in Sursee LU, das Picknick auf der Treppe der Kirche in Wassen UR – und natürlich die erste Pizza südlich des Gotthards.