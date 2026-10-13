Tipp aus dem Buch: Entspannende Bauchatmung

Die meisten Menschen atmen viel zu oberflächlich. Die korrekte Bauchatmung hilft, die Sinne zu fokussieren: Sitzen oder stehen Sie locker aufrecht. Schliessen Sie die Augen und konzentrieren Sie sich auf Ihren Bauchnabel. Stellen Sie sich vor, wie Sie die Luft bei jedem Atemzug tief in den Bauchraum bis hinunter zum Nabel einsaugen und von dort wieder ausatmen. Diese einfache Technik senkt den Blutdruck und versorgt den Körper dank des absinkenden Zwerchfells optimal mit Sauerstoff. Sie ist die ideale Vorbereitung für jedes Sinnestraining – oder um zwischendurch schnell zur Ruhe zu kommen.