Täglich strömen Millionen von Reizen auf uns ein, doch im Alltag nehmen wir unsere Umwelt oft nur noch oberflächlich wahr. Wir blicken stundenlang auf Bildschirme, schlucken Mahlzeiten ohne echten Genuss und überhören im Gespräch feine Zwischentöne. Mit den Jahren lässt die Präzision unserer Sinnesorgane zwar ganz natürlich nach – das geht von Altersweitsichtigkeit bis zu Schwerhörigkeit. Doch der schleichende Verlust ist nicht unumstösslich.

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Wahrnehmung ist wie ein Muskel

Hier setzt der praxisnahe Ratgeber von Robert G. Koch, Facharzt und Anti-Aging-Experte, an. Erkenntnisse der Neurowissenschaft belegen eindrücklich: Unser Denkorgan besitzt bis ins hohe Alter eine erstaunliche Neuroplastizität. Wer seine Sinne gezielt fordert und stimuliert, regt die Bildung neuer Nervenverbindungen an und bremst den funktionalen Abbau wirksam. Frei nach dem Grundsatz «Use it or lose it» lässt sich die Wahrnehmung wie ein Muskel trainieren. Das Buch erklärt leicht verständlich die Funktionsweise von Seh-, Hör-, Geruchs-, Geschmacks- und Tastsinn und zeigt auf, wie wir sie vor Lärm, UV-Strahlung oder Dauerstress schützen.

Übungen für den Alltag

Das Herzstück des Buches bildet ein vielseitiger Praxisteil. Ob Augentraining zur Entlastung müder Sehnerven, olfaktorische Schnupperparcours, Gehörverfeinerung oder Balanceübungen zur Sturzprophylaxe: Die Anleitungen lassen sich mühelos in den Tagesablauf einbauen. Anschauliche Selbsttests helfen dabei, eigene Schwächen rechtzeitig aufzudecken. Ein fundierter Beobachter-Ratgeber, der nicht nur die Sinne schärft, sondern auch zu mehr Achtsamkeit, Wohlbefinden und Freude im Alltag verhilft.

Buchtipp
Training für die Sinne: Hören, Gleichgewicht & Co.
Buchcover zum Buch Training für die Sinne aus der Beobachter-Edition

Tipp aus dem Buch: Entspannende Bauchatmung

Die meisten Menschen atmen viel zu oberflächlich. Die korrekte Bauchatmung hilft, die Sinne zu fokussieren: Sitzen oder stehen Sie locker aufrecht. Schliessen Sie die Augen und konzentrieren Sie sich auf Ihren Bauchnabel. Stellen Sie sich vor, wie Sie die Luft bei jedem Atemzug tief in den Bauchraum bis hinunter zum Nabel einsaugen und von dort wieder ausatmen. Diese einfache Technik senkt den Blutdruck und versorgt den Körper dank des absinkenden Zwerchfells optimal mit Sauerstoff. Sie ist die ideale Vorbereitung für jedes Sinnestraining – oder um zwischendurch schnell zur Ruhe zu kommen.

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