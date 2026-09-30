Warum driftet die Jugend politisch bei Themen wie Klima oder Gender so stark auseinander? Was bedeutet es für die Stabilität der Schweiz, dass junge Frauen linker und junge Männer rechter sind?

Wir sehen bei den jungen Frauen eine starke Politisierung durch die «Me too»-Bewegung, Gleichstellungsthemen und den Klimawandel. Bei den Männern gibt es bei diesen Themen gewissere Backlash-Tendenzen, nicht zuletzt repräsentiert durch den aktuellen US-Präsidenten. Wichtig für die Stabilität des Landes ist, dass sich die politischen Lager nicht als Feinde wahrnehmen, der Respekt voreinander ist absolut zentral.