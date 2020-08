Marcel Fürst* erhielt im Januar überraschend die Kündigung – angeblich aus wirtschaftlichen Gründen. Doch er vermutet, es handle sich um eine Rachekündigung Kündigung Was der Arbeitgeber darf – und was nicht , weil er beanstandet hatte, am Arbeitsplatz fehle eine Lüftung – auch die Suva hatte das schon angemahnt. Ausserdem habe er den Teuerungsausgleich verlangt, den der Gesamtarbeitsvertrag vorsieht.