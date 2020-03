Ausserdem muss ich arbeiten, gezwungenermassen daheim. So geht es tausenden anderer Eltern. Wir, die Homeoffice machen können, sind da ja noch privilegiert: wir können wenigstens noch arbeiten und das auch noch daheim (wobei das mit drei Schulkindern zu Hause eben nicht so einfach ist). Aber: Ganz viele andere können entweder gar nicht mehr arbeiten, da ihre Geschäfte dicht machen mussten. Oder krampfen bis zum Umfallen im Gesundheitswesen, in den Supermärkten, im öffentlichen Dienst...