Am späten Nachmittag des 17. Mai 2003 spürt die damals 53-Jährige während eines Ausflugs an den Murtensee im linken Bein nichts mehr. Der kontaktierte Hausarzt schickt sie schnurstracks nach Bern. Sein Verdacht: Schlaganfall. Was sich anschliessend im Inselspital abspielt, ist eine üble Verkettung von fragwürdigen Organisationsabläufen, Unachtsamkeit und ärztlichem Fehlverhalten.