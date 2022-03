Bei der Erfassung der Daten wenden BAG und KSD unterschiedliche Methoden an. Die Angaben zu den Spitaleintritten müssen die Ärztinnen und Ärzte in einem Formular erfassen und innerhalb von 24 Stunden dem BAG nach Bern übermitteln. Anders bei den Angaben zu den Intensivstationen: Hier müssen die Daten über eine Eingabemaske im Internet an den KSD gehen. Bei einer ohnehin schon hohen Arbeitsbelastung musste sich das Spitalpersonal also mit zwei Meldesystemen für tagesaktuelle Daten herumschlagen. Hinzu kommt: Die vom BAG verlangten Daten waren in den Spitälern meist bereits elektronisch vorhanden. Das Ausfüllen des Formulars war eine Doppelspurigkeit, die nur nötig wurde, weil keine Schnittstelle zwischen der EDV des BAG und den Systemen der Spitäler existiert.