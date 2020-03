Die Aktionäre der MDZ hatten schon früher gut verdient an den Patienten. Die Firmenbesitzer, also die Gemeinden des Spital-Zweckverbands sowie die beteiligten Ärzte und Politiker, erhielten jährlich schöne Dividenden. Die öffentliche Hand kassierte in zwölf Jahren eine knappe Million Franken, die Privatpersonen rund 200'000 Franken.