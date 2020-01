Ungefähr 20 Prozent der Operierten leiden an diesen Folgen. Sie erreichen nie den glücklichen Zustand des «forgotten knee». So nennen es Fachleute, wenn sich Patienten nicht mehr erinnern, welche Seite operiert wurde. Bei den anderen zwickt das Knie, es zieht, schmerzt oder fühlt sich beim Gehen an, als würde es verrutschen. Die Ursache? «Man kennt sie nicht. Das ist ein wissenschaftlich schwarzes Loch», sagt der Allschwiler Orthopäde Roman Lusser. «Man ist noch nicht dort, wo man sein will wie bei der Hüftprothese.» Diese gilt als die erfolgreichste Operation des Jahrhunderts.