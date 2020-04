Der erste Schritt zu einer besseren Körperhaltung ist so banal wie überraschend: die Schrift in den Systemeinstellungen grösser einstellen. Wenn man länger als eine Stunde am Notebook arbeitet, empfiehlt Dell’Era zudem eine externe Tastatur und Maus. Der Bildschirm wird in die optimale Entfernung weggerückt – knapp eine Armlänge vom Körper weg; externe Tastatur und Maus ermöglichen das Arbeiten mit entspannten Schultern und beugen Problemen des Hand-Arm-Systems wie beispielsweise Sehnenscheidenentzündungen oder Karpaltunnelsyndrom vor. Die nun überflüssige Notebook-Tastatur kann als Dokumentenablage genutzt werden.