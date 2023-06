Noch nie wurde so ultimativ auf staatliche Regeln für eine neue Technologie gedrängt. Noch nie warnten Entwickler selber vor dem Untergang der Welt Künstliche Intelligenz Kommt das digitale Ende der Welt? , wie wir sie heute kennen.



Verblüffende Text- und kunstfertige Bildgeneratoren sind innert Monaten in die Köpfe von uns Normalbürgern gedrungen. Täglich verführen sie uns mit unterhaltsamen, erhellenden, manchmal erfundenen Meisterstückchen. Wenn man sie einfach lässt, werden sie vieles verändern – nicht nur zum Guten.



Regeln, die KI in Schach halten, sind darum unerlässlich. Doch lassen sich Textgeneratoren wie ChatGPT oder Bard überhaupt bändigen Künstliche Intelligenz «Der Hype ist nicht ganz gerechtfertigt» ? Klar ist: Ihre Entwickler OpenAI und Google tun es längst. «ChatGPT ist der erste Chatbot dieser Art, der nicht innert kürzester Zeit wieder vom Netz genommen wurde. Andere versagten wegen ständiger Falschantworten oder rassistischer Ausfälligkeiten», sagt Thilo Stadelmann, Leiter des Centre for Artificial Intelligence an der ZHAW. Für ihn ist klar: Der Erfolg von ChatGPT hat entscheidend mit dem Alignment der KI zu tun – dem Anpassen der künstlichen Intelligenz an menschliche Vorlieben.