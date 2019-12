Auch die Daten sind nicht so gut geschützt, wie Twint anpreist: Sie werden von Google Persönliche Daten So löschen Sie Ihre Spuren bei Google Analytics verwendet. Dies kann die Nutzerin in den Einstellungen zwar ausschalten, doch viele wissen das nicht. «Twint findet es eine faire Lösung, den Kunden darüber entscheiden zu lassen, ob seine Daten für Werbung analysiert werden oder nicht», sagt Medienbeauftragter Schmid. «Wer sich um seinen Datenschutz sorgt, verwendet am besten Bargeld», sagt Steiger.