Es gibt sie noch, Leute, die ohne ein modernes Kommunikationsmittel leben. Etwa Matthias Zweifel in Neuhausen am Rheinfall. Der 65-Jährige besass weder Fernseher noch Radio, Computer oder Handy. Deshalb wandte er sich schriftlich an die Serafe, die Erhebungsstelle für die Radio- und Fernsehabgabe, und forderte das Formular an, um sich von den Abgaben zu befreien. Das war im Januar 2019.