«Musik Sexistische Songtexte Hassparolen in Hitparaden emotionalisiert und berührt noch mal stärker als eine rein politische Aussage», sagt Jörn Menge von «Laut gegen Nazis». Menschen seien einerseits persönlicher von diskriminierenden Inhalten angegriffen, anderseits gelange die Musik durch eine eingängige Melodie schneller ins Bewusstsein. Das Gefährlichste an den Inhalten sei die einfache Verfügbarkeit. «Spotify bietet Hass, Hetze, Diskriminierung und Co. eine Bühne mit 500 Millionen Menschen. Selbst wenn ich solche Inhalte nicht hören will, verbreiten die Algorithmen sie völlig ungehemmt und automatisiert», so Menge.