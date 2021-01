Schon früher Probleme bei Serafe

Bereits vor zwei Jahren hatte der Beobachter darüber berichtet Befreiung von TV-Gebühren Serafe beantwortet Brief ein Jahr lang nicht . Die Serafe versprach damals Besserung. Man habe das Team im Kundendienst mittlerweile verstärkt, so der Sprecher. Heute blieben Kunden selbst an Spitzentagen – also kurz nach Versand der Rechnungen – nur bis zu fünf Minuten in der Warteschleife des Callcenters hängen. Auch bei den unbeantworteten Mails habe sich die Lage etwas beruhigt. «Wenn Kunden länger auf eine Antwort der Serafe warten müssen, entschuldigen wir uns dafür.»