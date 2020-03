Doch wenn das Handy sich bemerkbar macht, reisst es uns, anders als ein Baby, komplett aus dem Geschehen. Es holt uns weg in eine andere Welt, an der wir angeblich teilhaben, in die wir uns scheinbar einbringen können. Doch weil wir nur virtuell anreisen, läuft das Geschehen dort ebenso ohne uns ab wie nun auch am Gesprächstisch, von dem wir uns via Handy verabschiedet haben. So sind wir alle Touristen auf Dauerreise, um irgendwo mitzuwirken, ohne wirklich dabei zu sein.