Mit Daten, der Währung in der Welt der kostenlosen Apps, kennt sich Ursula Sury aus. Sie ist Datenschutzrechtsexpertin und Professorin für Informatik und Recht an der Hochschule Luzern. «In den AGB sieht man, dass sich Tiktok von seinen Nutzern sehr viele Einwilligungen geben lässt.» Mithilfe der dadurch aufgezeichneten Daten Datenschutz im Internet So schützen Sie Ihre Daten vor Google & Co. würden individuelle Nutzerprofile angelegt, wodurch Werbung spezifischer ausgespielt werden könne. «Das ist für Tiktok natürlich enorm wertvoll. Aber es kann dazu führen, dass versucht wird, die politische Willensbildung zu beeinflussen.»