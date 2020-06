Warum haben sich weibliche Stimmen dann doch durchgesetzt?

Ob eine Stimme angenommen wird oder nicht, hängt vor allem vom Stimmduktus ab. Eine Frau, die im Befehlston Ansagen macht, wie das Navigationssystem von BMW, wird abgelehnt. Eine unterwürfige Stimme, egal ob weiblich oder männlich, wird hingegen angenommen. Filme und Science-Fiction-Serien haben uns vorgeführt, wie wir mit Computerstimmen umgehen können: Die Stimme an Bord eines Raumschiffs ist entweder weiblich wie in «Star Trek» oder extrem servil getönt. Die meisten Sprachassistentinnen sind weiblich, weil Unterwürfigkeit in unserer patriarchal strukturierten Gesellschaft in aller Regel immer noch der weiblichen Stimme zugeordnet wird.