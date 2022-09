Müdigkeit, Antriebslosigkeit, Muskelschwund – nur einige der Folgen einer Mangelernährung. Sie entsteht, wenn man sich nicht ausgewogen ernährt und der Körper ungenügend mit den nötigen Nährstoffen wie Proteinen, Fetten, Kohlenhydraten, Vitaminen und Mineralstoffen versorgt wird.



Genau das ist in der Schweiz immer mehr der Fall, zeigt eine Studie der Gesellschaft für klinische Ernährung der Schweiz (Geskes). In dieser wurden Patientinnen und Patienten beim Spitaleintritt auf Unterversorgung untersucht.



Resultat: Innerhalb von acht Jahren stieg die Anzahl Personen mit einer Mangelernährung von 1,1 auf 5,9 Prozent. Die Ursache ist in den meisten Fällen eine chronische Erkrankung.