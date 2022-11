Milchzucker verdauen fällt mit zunehmendem Alter schwerer

Milchzucker – oder eben: Laktose – kommt in Milch und vielen Milchprodukten vor. Normalerweise wird die Laktose im Dünndarm durch das Enzym Laktase in die beiden Einfachzucker Glukose und Galaktose gespalten. Diese werden durch die Darmwand aufgenommen. Wird das Enzym von der Darmwand nicht oder zu wenig produziert, kann der Milchzucker nicht gespalten und in der Folge auch nicht vom Körper verarbeitet werden. Er gelangt in immer tiefere Darmabschnitte und wird dort von Bakterien vergoren. Das löst die Durchfälle und Bauchkoliken aus.