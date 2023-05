Zu den Abklärungen gehört ebenfalls, die betroffenen Personen anzuhören. Erst danach darf die Kesb über konkrete Massnahmen entscheiden. Die Anhörung findet in der Regel in den Kesb-Büros statt. Eine Mitarbeiterin erläutert, was die Abklärungen ergeben haben, und erklärt die nächsten Schritte. Die Betroffenen können sich äussern und selbst Massnahmen vorschlagen. Auch Kinder ab sechs Jahren werden grundsätzlich angehört. So hat es das Bundesgericht entschieden.



Die Kesb schickt den Kindern eine an sie persönlich adressierte Einladung, in der der Zweck der Anhörung altersgerecht formuliert wird. Die Kesb hört das Kind allein an. Dabei will man herausfinden, was das Kind benötigt und wovor es sich möglicherweise fürchtet.



Wenn ein Kind nicht sprechen will, wird das akzeptiert. Die Kesb muss aber nachhaken und abklären, ob es freiwillig nichts sagen will oder womöglich von einem Elternteil beeinflusst wurde.



Alle Anhörungen werden protokolliert und zu den Akten gelegt. Diese können die Beteiligten jederzeit einsehen Einsichtsrecht Darf ich meine Akten bei der Kesb anschauen? . Fachmann Walter Noser empfiehlt Betroffenen unbedingt, beim Verfahren mitzuwirken und alle Termine wahrzunehmen: «Die Kesb muss entscheiden – egal, ob die Betroffenen mitmachen oder nicht. Je eher sie es tun, desto grösser ist die Chance, dass der Entscheid am Schluss in ihrem Sinn ist.»