Alarmzeichen: Sind in der sozialen Umgebung Ihres Kindes (Kindergarten, Krippe, Schule, Sportverein) Läuse aufgetaucht oder kratzt sich Ihr Kind häufig am Kopf, müssen Sie das Haar genau kontrollieren.

Spurensicherung: Nehmen Sie sich dafür genügend Zeit. Arbeiten Sie bei gutem Licht. Kämmen Sie das Kopfhaar mit einem Läuse- und Nissenkamm durch – Strähne für Strähne. Die Wirksamkeit der Kämme ist unterschiedlich. Bewährt haben sich Kämme mit langen, eng stehenden Zinken (etwa der «Licemeister»). Da Läuse lichtscheu sind, werden sie nur selten gesehen, oft entdeckt man jedoch Nissen. Sie sind hell, oval, klein wie ein Sandkorn und kleben am Haar fest.

Bekämpfung: Am wirksamsten ist die Kontrolle, wenn Sie auf das handtuchtrockene Haar grosszügig eine handelsübliche Haarspülung verteilen. Die Läuse können sich dann kaum mehr bewegen, und die Nissen lassen sich besser abstreifen. Einzelne Nissen: Sind es nur vereinzelte Nissen, reicht es, diese zu entfernen und das Haar weiterhin regelmässig zu kontrollieren.

Lausshampoo: Wenden Sie das Lausshampoo nur an, wenn Sie wirklich lebendige Läuse gefunden haben. Vorbeugende Behandlungen nützen nichts. Da die chemischen Produkte ungesund sind, sollten sie möglichst wenig mit dem Körper in Berührung kommen: Ziehen Sie vor dem Auftragen Gummihandschuhe über und waschen Sie den Schaum nie in der gefüllten Badewanne oder unter der laufenden Dusche ab. Die Behandlung muss nach sechs und zwölf Tagen wiederholt werden. In der Zwischenzeit müssen Sie konsequent alle Nissen entfernen.

Resistenz: Finden sich nach der chemischen Behandlung noch immer lebendige Läuse, sind sie resistent gegen die im Shampoo enthaltene Wirksubstanz. Wechseln Sie das Shampoo.

Nachkontrolle: Kontrollieren Sie das Haar im ersten Monat mindestens zweimal wöchentlich. Auch später, wenn sich die Lage beruhigt hat, sind regelmässige Haarkontrollen die beste Vorbeugung. Je früher die Läuse entdeckt werden, desto weniger Zeit haben sie, sich zu vermehren – und die Behandlung ist viel einfacher.

Information: Benachrichtigen Sie sofort Krippe, Schule, Hort sowie die Eltern der Freunde, wenn Sie bei Ihrem Kind Läuse oder Nissen finden.