Lehrerverband schlägt Alarm

Die wissenschaftlichen Befunde decken sich mit Problemen im Schulalltag. Wie SRF berichtete, verlangt der Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH) nun obligatorische Elternkurse zum Umgang mit Smartphones.

LCH-Präsidentin Dagmar Rösler begründet den Vorstoss damit, dass Schulen mit Folgen wie Cybermobbing oder Konzentrationsschwäche zunehmend überfordert seien. Es brauche mehr Medienkompetenz in den Familien.

Der Vorschlag ist politisch umstritten. Die Aargauer Bildungsdirektorin Martina Bircher (SVP) bezeichnete die Forderung gegenüber SRF als kaum umsetzbar, da unklar sei, wie eine Pflicht kontrolliert werden könne. Sie setzt stattdessen auf strikte Handyverbote auf dem Schulareal.