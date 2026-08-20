Bald geht es wieder los – Schulstart! Während für Kindergärtler und Erstklässler ein ganz neuer und ungewohnter Lebensabschnitt beginnt, sind sich ältere Kinder den Schulalltag bereits gewöhnt. Doch was ist eigentlich jeden Morgen die beste Vorbereitung auf den Schultag in Sachen Zmorge? Tatsächlich gibt es Nährstoffe, welche die Konzentration der Kinder gar fördern können, andere Lebensmittel machen eher träge.