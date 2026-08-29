7. «Dann mach doch, was du willst»

Oder: «Tu, was du für richtig hältst». Der Satz klingt nach Freiheit, ist aber häufig Ausdruck von Frust: «Dann ist es mir eben egal» oder «Du wirst schon sehen, was du davon hast.» Für Kinder kann dabei unklar bleiben, was eigentlich von ihnen erwartet wird. Statt einer klaren Grenze erleben sie möglicherweise vor allem, dass sie den Erwachsenen enttäuscht haben.