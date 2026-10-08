Er ist laut, frech und flucht wie ein Bauarbeiter – oder sie bringt das eigene Kind plötzlich auf Ideen, bei denen Eltern nur noch die Augen verdrehen. Aus dem Kinderzimmer schallt nonstop «6-7!» gefolgt von wildem Gepolter und hysterischem Gelächter. Statt Lego und Fangis stehen auf einmal Sephora-Hauls, Schmink-Tutorials und Hautpflege-Routinen wie bei 25-Jährigen auf dem Programm. Dazu kommen neue Fluchwörter, fragwürdige Tiktok-Trends und ganz spezielle neue «Mödeli».