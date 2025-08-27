Reden Sie als Erstes mit der Nachbarin. Erklären Sie ihr das Problem und die Rechtslage. Vielleicht genügt das bereits. Wenn nicht, können Sie sich an die Polizei wenden – am besten dann, wenn das Tier wieder alleine herumläuft. Die Polizei wird wahrscheinlich die Nachbarin auf ihre Pflichten als Hundehalterin hinweisen. Und wenn es wieder passiert, das Veterinäramt einschalten.