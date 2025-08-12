Vorsorgen ist immer besser

Inspizieren Sie das Gewässer, an dem Sie spazieren gehen, zuerst auf möglichen Blaualgen-Befall. Und lassen Sie den Hund erst dann von der Leine, wenn Sie sich vergewissert haben, dass kein Blaualgen-Risiko besteht. Lassen Sie Ihren Hund zudem kein trübes oder gefärbtes Wasser – etwa aus Pfützen – trinken.

Wenn der Verdacht besteht, dass der Hund in einem Gewässer gebadet hat, das mit Blaualgen verseucht ist, sollte man sein Fell sofort gründlich mit klarem Wasser auswaschen.