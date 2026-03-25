Gefährliche Schulwege: Checken Sie jetzt Ihr Quartier
1076 Kinder verunfallten 2025 im Strassenverkehr in der Schweiz, fünf davon tödlich. Besonders gefährlich: der Schulweg. Fast ein Drittel der Unfälle passierte auf dem Weg zur Schule oder nach Hause.
Unsere Strassen sind für Kinder nicht sicher. Das zeigt ein Blick auf die Zahlen: Letztes Jahr verunfallten in der Schweiz insgesamt 1076 Kinder zwischen 5 und 14 Jahren im Strassenverkehr. Fünf von ihnen verloren dabei ihr Leben, 130 erlitten schwere Verletzungen.
Erschreckend sind in der neuen Unfallstatistik des Bundes die neuen Daten zum Schulweg: Fast ein Drittel der Unfälle passierten auf dem Weg zum Unterricht oder nach Hause.
Am meisten Unfälle gab es im Juni und jeweils an Freitagabenden zwischen 17 und 18 Uhr. Zwar ist die Gesamtzahl der Schulwegunfälle im Vergleich zum Vorjahr gesunken, von 372 auf 327, jedoch nicht die Zahl der Schwerverletzten (2024: 44, 2025: 48). Einen klaren Trend erkennt das Bundesamt für Strassen (Astra) in den letzten Jahren bei Unfällen daher nicht.
Wissen, wo es kracht
Wo genau lauern die Gefahren auf dem Schulweg der Kinder? Eine interaktive Karte von SRF (siehe Quellen am Schluss dieses Artikels) macht sichtbar, was in den Unfallstatistiken vergraben liegt: Sie zeigt Unfallstandorte nach Fahrzeugtyp, Schweregrad und Zeitpunkt. Die Daten allein verhindern Unfälle zwar nicht, sie sind aber der Startpunkt für Veränderungen.
Der Beobachter engagiert sich seit langem für sichere Verkehrswege. In Zusammenarbeit mit Partnern betreiben wir die Plattform Schulweg.ch. Hier können Eltern, Grosseltern, Lehrpersonen, aber auch Mitarbeitende von Gemeinden aktiv werden. Sie können heikle Stellen auf einer Route melden, nachdem sie diese selbst oder auf Tools wie der SRF-Karte entdeckt haben. Die interaktive Karte von Schulweg.ch macht unübersichtliche Kreuzungen, fehlende Trottoirs oder gefährliche Abzweigungen sichtbar.
- Der Check: Laufen Sie Wege, die Ihr Kind im Alltag braucht, mit ihm ab. Wo fühlen Sie sich unwohl? Deckt sich das mit den Unfallschwerpunkten der SRF-Karte? Hier finden Sie konkrete Verhaltenstipps und Regeln.
- Die Meldung: Dokumentieren Sie die Stelle mit Fotos und laden Sie diese auf Schulweg.ch hoch.
- Der Dialog: Eine Meldung, gestützt durch Daten und die Community auf Schulweg.ch, hat bei Behörden deutlich mehr Gewicht als eine einzelne Beschwerde.
Sicherheit im Strassenverkehr ist kein Zufall, sondern das Ergebnis guter Planung. Schauen Sie sich die Unfall-Hotspots in Ihrem Quartier an und helfen Sie mit, den Schulweg für alle sicherer zu machen. Jeder gemeldete Punkt ist ein Schritt weg von der Statistik und hin zu einem sicheren Alltag für Kinder auf dem Schulweg. Wie Sie danach weiter vorgehen können, lesen Sie in diesem Artikel.
- Interaktive Karte von SRF: Strassenverkehrsunfälle: So gefährlich ist Ihre Route
- Astra: Strassenverkehrsunfälle 2025: weniger Todesfälle, mehr Schwerverletzte
- Astra: Strassenverkehrsunfälle 2025 (auf Schulweg) nach Alter
- BFS: Strassenverkehrsunfälle