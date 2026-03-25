Sicherheit im Strassenverkehr ist kein Zufall, sondern das Ergebnis guter Planung. Schauen Sie sich die Unfall-Hotspots in Ihrem Quartier an und helfen Sie mit, den Schulweg für alle sicherer zu machen. Jeder gemeldete Punkt ist ein Schritt weg von der Statistik und hin zu einem sicheren Alltag für Kinder auf dem Schulweg. Wie Sie danach weiter vorgehen können, lesen Sie in diesem Artikel.