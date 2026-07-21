Das beginnt bereits beim Anziehen am Morgen. Wenn es nicht auf Anhieb klappt, fliessen schnell Tränen oder drohen Wutausbrüche. Kein Wunder, so ein enger Pullover ist eine knifflige Angelegenheit! Genau hier ist Ihre elterliche Geduld gefragt. Dem Kind den Pulli rasch selbst überzuziehen, bringt langfristig wenig. Bieten Sie stattdessen Hilfe zur Selbsthilfe an: Unterstützen Sie es nur so weit, dass es den Rest aus eigener Kraft schafft. Beim nächsten Mal klappt es dann vielleicht schon ganz allein.