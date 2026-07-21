So bereiten Sie Ihren Jungspross auf den Kindergarten vor
Der Chindsgi ist eine erste Bewährungsprobe für Klein und Gross. Vier Tipps, was Eltern ihren Kindern mitgeben können und welche Fähigkeiten es besitzen sollte.
Sommerferien, endlose Baditage und Glaceschlecken: So unbeschwert sieht aktuell der Alltag vieler Schweizer Kinder aus.
Doch im August ändert sich das Leben schlagartig – der Chindsgi beginnt. Der erste Kindergartentag ist nicht nur für das Kind ein riesiger Meilenstein, sondern auch für Eltern ein erster, grosser Schritt in Richtung Loslassen.
Doch wie bereitet man sein Kind – und sich selbst – am besten auf diesen neuen Lebensabschnitt vor? Von der Kunst, sich allein anzuziehen, bis zum sicheren Schulweg: Der Beobachter zeigt, wie Eltern ihr Kind so unterstützen, dass der Start reibungslos gelingt und am Ende die Vorfreude siegt.
1. Selbständigkeit fördern: Selbermachen macht stolz
Kindergartenlehrpersonen berichten immer wieder, dass Kinder heute unselbständiger sind als noch vor ein paar Jahren. Das beste Gegenmittel: Lassen Sie Ihr Kind im Alltag möglichst vieles selber machen – auch wenn es mal etwas länger dauert.
Das beginnt bereits beim Anziehen am Morgen. Wenn es nicht auf Anhieb klappt, fliessen schnell Tränen oder drohen Wutausbrüche. Kein Wunder, so ein enger Pullover ist eine knifflige Angelegenheit! Genau hier ist Ihre elterliche Geduld gefragt. Dem Kind den Pulli rasch selbst überzuziehen, bringt langfristig wenig. Bieten Sie stattdessen Hilfe zur Selbsthilfe an: Unterstützen Sie es nur so weit, dass es den Rest aus eigener Kraft schafft. Beim nächsten Mal klappt es dann vielleicht schon ganz allein.
Auch der Haushalt ist ein wunderbares Trainingslager. Befördern Sie Ihr Kind beispielsweise zum «Hilfskoch» oder zur «Hilfsköchin». So kann es unter Aufsicht ganz nebenbei den sicheren Umgang mit dem Rüstmesser üben.
Nichts stärkt das Selbstwertgefühl eines Kindes mehr als das Erlebnis: «Ich schaffe das allein!» Sie können dieses Gefühl zusätzlich pushen, indem Sie Vorfreude wecken: «Ich bin mir sicher, dass du das im Chindsgi super machen wirst.» Dieses elterliche Vertrauen beruhigt ungemein. Ein stabiles Selbstbewusstsein ist das beste Rüstzeug für den Übertritt in den neuen Lebensabschnitt.
2. Soziales Miteinander: Ein Teil der Gruppe werden
Im Kindergarten bewegt sich Ihr Kind plötzlich ständig in einer Gruppe mit gleichaltrigen Kindern. Die Gspäändli kann es sich nicht aussuchen, nicht alle Kinder werden beste Freunde, mit manchen wird die Chemie vielleicht gar nicht stimmen. In diesem neuen Gefüge muss das Kind zuerst seinen Platz finden – was dem einen leichter, dem anderen schwerer fällt.
Unterstützen Sie Ihr Kind im Vorfeld dabei, wichtige soziale Spielregeln zu verinnerlichen: teilen, aufeinander Rücksicht nehmen, Konflikte fair aushandeln und – ganz wichtig – beim Spielen auch mal verlieren können. Am besten trainiert sich das bei regelmässigen Spielnachmittagen mit anderen.
Mischen Sie sich bei Streitigkeiten nicht sofort ein, sondern lassen Sie die Kinder nach eigenen Lösungen suchen. Gehört Ihr Kind eher zu den Schüchternen? Dann animieren Sie es zu kleinen Mutproben im Alltag. Das kann bedeuten, auf dem Spielplatz einem fremden Kind etwas vom Zvieri anzubieten oder es zum Mitspielen aufzufordern. Jeder erfolgreiche Sprung über den eigenen Schatten gibt einen enormen Schub fürs Selbstvertrauen.
Ein Teil der Gruppe zu sein, heisst auch: hinten anstehen und warten können. Das fällt vielen schwer, wenn sie es gewohnt sind, zu Hause im Mittelpunkt zu stehen und Wünsche meist prompt erfüllt zu bekommen. Üben Sie daher schon jetzt das Aushalten kleiner Frustrationsmomente und die Fähigkeit, zu warten.
Warum ist es wichtig, dass Ihr Kind Kontakt zu Gleichaltrigen hat? Im Merkblatt «Freundschaft und Kontakt unter Gleichaltrigen» erfahren Beobachter-Abonnentinnen und ‑Abonnenten mehr dazu und was Eltern tun können, wenn die Tochter oder der Sohn keine Freunde findet.
3. Das Loslassen üben: Getrennt von den Eltern
Fünf Tage die Woche, jeden Vormittag rund vier Stunden: So lange wird Ihr Kind künftig im Chindsgi verbringen. Für Vierjährige ist das eine lange Zeit, getrennt von seinen wichtigsten Bezugspersonen. Und seien wir ehrlich: Diese Trennung ist auch für viele Eltern eine emotionale Herausforderung.
Bereiten Sie sich und Ihr Kind behutsam auf diesen Ablösungsprozess vor. Üben Sie das Getrenntsein schon im Vorfeld, indem Sie den Nachwuchs stundenweise bei einer befreundeten Familie oder bei den Grosseltern lassen.
Planen Sie auch für sich selbst: Wie möchten Sie die neu gewonnene Zeit nach dem Kindergarteneintritt nutzen? Ist es der Moment für etwas Freiraum im Alltag, oder möchten Sie sich vielleicht wieder stärker in der Arbeitswelt engagieren? Wer eigene Perspektiven hat, dem fällt das Loslassen oft leichter.
4. Der Schulweg: Sicher im Strassenverkehr
Früher oder später wird Ihr Kind den Weg in den Kindergarten selbständig meistern. Es ist essenziell, dass Sie das richtige Verhalten im Verkehr schon jetzt gemeinsam trainieren.
Gut zu wissen: Kinder in diesem Alter haben ein eingeschränktes Sichtfeld und können Geschwindigkeiten noch nicht richtig abschätzen. Sie erkennen oft nicht, ob ein Auto schnell oder langsam herannaht.
Helfen Sie Ihrem Kind, die wichtigste Grundregel am Fussgängerstreifen zu verinnerlichen. Die Strasse darf erst überquert werden, wenn die Fahrzeuge komplett stillstehen. Ganz nach dem bekannten Motto einer vergangenen Schulwegkampagne: «Rad steht, Kind geht.» Das erfordert von Ihnen als Begleitperson Konsequenz und etwas Geduld – doch Sicherheit geht immer vor.
Ein bewährter Trick: Übergeben Sie dem Kind bei Spaziergängen bewusst die Führung. Sagen Sie: «Du bist heute der Chef. Sag mir, wann wir die Strasse gefahrlos überqueren können.»
Suchen Sie gemeinsam den sichersten Weg zum Chindsgi, das ist nicht unbedingt auch der schnellste Weg. Gehen Sie diese Strecke in den Wochen vor dem Start immer wieder zusammen ab. So prägen sich Gefahrenstellen ein, und Ihr Kind gewinnt genau die Routine, die es für einen unbeschwerten Start ins Kindergartenleben braucht.
Plattform Schulweg.ch
So entschärfen Sie die Gefahren auf dem Schulweg Ihrer Kinder. Auf der Plattform Schulweg.ch melden Eltern brenzlige Stellen auf Schulwegen. Die interaktive Karte macht das Problem sichtbar. Und das Beratungszentrum des Beobachters hilft dabei, es zu lösen.
Das muss man im Chindsgi können
Selbständigkeit im Alltag
- Toilettengang: Das Kind spürt, wenn es aufs WC muss, und benötigt keine Windeln mehr. Es kann (eventuell mit kleinen Hilfestellungen, wie dem Öffnen eines Hosenknopfes) selber aufs WC gehen, sich abwischen und die Hände waschen.
- An- und Ausziehen: Das Kind kann sich weitgehend selbständig die Jacke, die Schuhe und einfache Kleidungsstücke an- und ausziehen.
Emotionale und soziale Reife
- Loslassen: Das Kind kann sich für einen ganzen Vormittag von seinen Eltern trennen, ohne in grosse Panik zu geraten.
- Gruppendynamik: Es ist bereit, sich in eine grössere Gruppe von Gleichaltrigen einzufügen und von einer fremden Autoritätsperson angeleitet zu werden.
- Frustrationstoleranz: Das Kind kann eigene Bedürfnisse auch einmal kurz zurückstellen und einen Moment abwarten, bis es an der Reihe ist.
- Konflikte: Es hat erste Erfahrungen darin, Konflikte mit anderen Kindern auszutragen – und auch mal nachzugeben.
Sprache und Aufmerksamkeit
- Kommunikation: Das Kind kann seine Bedürfnisse und Gefühle (wie Hunger, Durst, Schmerz, Traurigkeit) verständlich mitteilen.
- Verstehen: Es kann einfache Anweisungen umsetzen (zum Beispiel: «Wir räumen jetzt auf» oder «Komm bitte in den Kreis»).
- Ausdauer: Das Kind kann sich für eine gewisse Zeit (ungefähr 10 bis 15 Minuten) auf ein Spiel, eine Geschichte oder eine geführte Aktivität konzentrieren, ohne ständig abzuschweifen.
Motorik
- Bewegung: Es bewegt sich sicher im Alltag – zum Beispiel beim Treppensteigen, Rennen oder Klettern.
- Feinmotorik: Das Kind hat bereits erste Erfahrungen mit Stiften und Scheren gesammelt und Spass daran, etwas auszuprobieren.