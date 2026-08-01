Bei Fotos prallen verschiedene Rechte aufeinander. «Die Fotografin oder der Fotograf hat das Urheberrecht an einer Aufnahme. Ist darauf eine Person abgebildet, spielt auch das Persönlichkeitsrecht dieser Person hinein. Dann darf diese Person mitentscheiden, wie die Aufnahme verwendet wird», erklärt Sabrina Konrad vom Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE). «Da bei der Erstellung von Memes somit verschiedene Rechte betroffen sein können und unter Umständen verletzt werden, sollte man sehr vorsichtig sein.»

Das IGE als Kompetenzzentrum des Bundes stellt online Infos bereit und bietet auf Anfrage auch Kurse an Schulen an. «Privatpersonen dürfen bei uns auch gerne anrufen und einfach nachfragen, wenn sie bezüglich der Verwendung von Bildmaterial nicht sicher sind. Wir helfen gerne.» Das Contact Center ist unter der Telefonnummer 031 377 77 77 erreichbar.