Strafbare Bilder im Whatsapp-Chat

Gefährlich sind Apps, die erhaltene Dateien automatisch speichern. Das ist etwa bei Whatsapp der Fall. Das heisst: Wenn in irgendeinem Chat ein kinderpornografisches Bild geteilt wird, wird dies letztlich im Bilderordner auf dem Handy abgespeichert. Wer das merkt und die Bilder nicht löscht, macht sich strafbar. Straffrei bleibt – mangels Vorsatz – nur, wer gar nicht um die Fotos weiss und sie auch nicht besitzen will. Übrigens: Das Speichern kann in den Einstellungen ausgeschaltet werden.