Wenn die Eltern das Kind weiterhin gemeinsam respektive alternierend betreuen, müssen sich beide am Geldunterhalt des Kindes beteiligen. In welchem Umfang, ist jedoch alles andere als einfach zu berechnen. Es hängt davon ab, wie hoch der Betreuungsanteil jedes Elternteils effektiv ist und wie leistungsfähig er ist. Also wie viel Einkommen er übrig hat, nachdem er seine eigenen nötigsten Ausgaben geleistet hat.