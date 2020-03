Heinz Lütolf, Leiter des Zentrums für Sozial- und Heilpädagogik in Köniz und Kehrsatz, blickt in eine ungewisse Zukunft. Derzeit setzten den Kindern die Abschottungsmassnahmen noch nicht so fest zu. Aber was ist in ein paar Wochen? «Die Kinder brauchen in diesen Tagen mehr Zuwendung. Alle sind gefordert.» Falls mehrere Teammitglieder erkranken sollten, würde es gemäss Lütolf eng. Für den Fall, dass es im Heim zu einer Ansteckung kommen sollte, stünden Mitarbeitende bereit, die sich mit den betroffenen Kindern in Quarantäne begeben würden.