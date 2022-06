Eingetragene Partnerschaft

Wenn das neue Eherecht am 1. Juli in Kraft tritt, wird es nicht mehr möglich sein, eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft einzutragen. Paare, die in einer solchen leben, haben nun die Wahl: Sie führen sie weiter oder sie wandeln sie in eine Ehe um. Letzteres geschieht durch eine gemeinsame Erklärung beim Zivilstandsamt, was in der Regel 75 Franken kostet. Die eingetragene Partnerschaft wird also «aussterben». Wenn ein Paar bereits im Ausland geheiratet hat, kann es beantragen, dass der Zivilstand angepasst wird.