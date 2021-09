Im Normalfall ist es zweifellos so, dass ein Ehepaar zusammen in einer Wohnung oder einem Haus lebt. «Doch dazu besteht kein Zwang», sagt Karin von Flüe, Autorin des soeben erschienenen Ratgebers «Heiraten!» aus der Beobachter-Edition. Es kommt ab und zu vor, dass Eheleute aus beruflichen Gründen während der Arbeitswoche nicht zusammenleben, sondern nur die Wochenenden gemeinsam an einem Ort verbringen.

Getrennt wohnen

So wie im Fall von Max W.* (Name der Redaktion bekannt), der in Lausanne arbeitet und dort eine Einzimmerwohnung gemietet hat, in der er unter der Woche Steuern Zwei Wohnorte sind oft billiger übernachtet. Am Wochenende aber kehrt er jeweils zu seiner Frau und den gemeinsamen Kindern in ihre Wohnung in Zürich zurück.

«Diese Wohnung ist damit der Lebensmittelpunkt der Familie und die sogenannte Familienwohnung», sagt von Flüe. «Die Wohnung geniesst einen besonderen gesetzlichen Schutz.» Egal, wer den Mietvertrag ursprünglich unterschrieben hat – die Ehegatten können die Familienwohnung nur gemeinsam kündigen. Auch der Vermieter muss seine Kündigung zwingend beiden Eheleuten zustellen. Max’ Wohnung in Lausanne dagegen ist eine gewöhnliche Mietwohnung ohne besonderen familienrechtlichen Schutz.

«Ausnahmsweise ist es auch denkbar, dass ein Ehepaar nicht bloss zwei Wohnungen, sondern sogar unterschiedliche Wohnsitze hat», fügt die Juristin an. Zum Beispiel, wenn jeder Ehegatte an seinem Arbeitsort eine Wohnung gemietet hat und das Paar immer abwechselnd die Wochenenden in der Wohnung des einen und der des anderen verbringt. Diese Situation kommt jedoch eher selten vor.

Und wer nun denkt, mit dieser Konstellation vielleicht der gemeinsamen Besteuerung entgehen zu können, irrt. Denn trotz unterschiedlicher zivilrechtlicher Wohnsitze der Ehegatten erfolgt eine gemeinsame Besteuerung des Paares, und zwar dort, wo es die überwiegenden persönlichen und wirtschaftlichen Interessen hat.