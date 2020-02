In der Gruppe sind sich alle schnell einig: Wenn jemand zu weinen beginnt, dann ist Schluss. Zusammen mit den Jungs diskutiert Witschi, auf welche anderen Zeichen man achten solle, auf die Körpersprache etwa. In der kleinen Runde, in der keine Lehrperson anwesend ist, trauen sich die Jugendlichen auch ganz offen zu fragen: «Aber was ist, wenn sie sehr schön ist und ich mega Lust habe – dann ist das doch eine Challenge?» Nur um kurz darauf reflektiert zu sagen: «Ich bin verantwortlich für das, was ich tue.»