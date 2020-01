Wen-Do richtet sich an Frauen und hat seinen Ursprung in der kanadischen Frauenbewegung der siebziger Jahre. In Zürich gibt es den Verein seit 31 Jahren. Teilnehmerinnen lernen unter anderem durch Rollenspiele, ihr Bedürfnis nach Abstand zu erkennen und zu schützen. Verschiedene Techniken helfen ihnen. «Dazu gehören auch Strategien des Nein-Sagens durch den bewussten Einsatz von Stimme und Körpersprache», erklärt Wen-Do-Trainerin Eveline Müller. Das kann eine wichtige Rolle spielen. Denn gerade sexuell motivierte Täter Sexuelle Belästigung Am Arbeitsplatz bedrängt – was tun? loten Grenzen häufig erst einmal aus. «Meist sind bereits mehrere Grenzverletzungen ungeahndet erfolgt, bis eine Frau von einem Fremden angegangen wird», erklärt Simona Materni von der Kriminalprävention.