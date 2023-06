Immer mehr junge Menschen brauchen eine Auszeit von der Familie. «Allein bei uns sind letztes Jahr 170 Anfragen eingegangen – mehr denn je», sagt Sandra Aebersold. Sie ist Geschäftsführerin von Projekt Perspektive. Die Organisation bietet Alternativen zu Heimplatzierungen in professionell begleiteten Pflegefamilien an. Man habe aber mangels Pflegefamilien weniger Plätze als in den Vorjahren vermitteln können.