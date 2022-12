Eines vorweg: Eine Trennung läuft am einfachsten, schnellsten und kostengünstigsten Scheidungsverfahren Was kostet eine Scheidung? , wenn sie gütlich geschieht. Wenn man einvernehmlich Abmachungen trifft, werden sie auch besser eingehalten als vom Gericht angeordnete Regelungen. Zudem leiden Kinder ganz besonders unter einem Scheidungskrieg.



Mit anderen Worten: Das Wichtigste in einem Trennungs- oder Scheidungsverfahren ist, miteinander im Gespräch zu bleiben. Zudem sollte man auch mal fünfe gerade sein lassen und nicht um jede Stunde mehr oder weniger Besuchsrecht kämpfen. Vielen Paaren gelingt das glücklicherweise auch – sie finden eine einvernehmliche Lösung.



Leider lassen sich aber nicht alle Konflikte gütlich lösen. Dann gilt es, ein paar Punkte zu beachten.