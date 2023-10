Fragen und Antworten zu Fehlgeburten

Wo finden Eltern nach einer Fehlgeburt Hilfe?

Die Fachstelle Kindsverlust in Bern berät Eltern und Angehörige kostenlos telefonisch und per E-Mail. Erfahrene Beraterinnen unterstützen zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Trauerprozess: Sie sprechen mit den Betroffenen über das, was sie erlebt haben und was sie am meisten beschäftigt – und darüber, welche nächsten Schritte sie unternehmen können. Die Fachstelle berät auch vor oder während einer erneuten Schwangerschaft.

Wenn eine weitergehende fachliche Unterstützung nötig ist, vermittelt die Fachstelle geeignete Fachpersonen und Anlaufstellen in der Region. Auch eine Paartherapie kann sinnvoll sein. Wer dringend Hilfe braucht, wendet sich am besten an eine Geburtsklinik in der Nähe, an die Dargebotene Hand (Telefon 143) oder an den psychiatrischen Notfalldienst im Wohnkanton.

Was passiert mit dem Fötus?

Wenn die Fehlgeburt in einem Spital oder Geburtshaus geschieht, können die Eltern entscheiden, ob sie ihr Kind direkt kremieren lassen oder mit nach Hause nehmen wollen. Es gibt keine gesetzliche Frist, bis wann es bestattet werden muss. Wenn sie sich für eine Kremation entscheiden, können die Eltern die Asche in einer Urne oder einem anderen Behältnis nach Hause nehmen. Frühe Fehlgeborene kann man nicht in Einzelgräbern bestatten lassen. Einzelne Gemeinden haben aber spezielle Gemeinschaftsgräber oder Gedenkstätten für früh verstorbene Kinder eingerichtet. Eine Bestattungspflicht gibt es erst für Kinder, die nach der 23. Woche sterben.

Muss man eine Fehlgeburt melden?

Nein. Eine Meldepflicht besteht erst ab der 23. Schwangerschaftswoche. Man kann aber per Formular bei jedem Zivilstandsamt eine offizielle Bestätigung verlangen und einen Namen für das Kind angeben. Es wird zwar nicht im Personenstandsregister oder im Familienbüchlein eingetragen, aber die Bestätigung kann bei der Trauerarbeit helfen. Dem Formular beilegen muss man eine Ausweiskopie und eine Bestätigung der Fehlgeburt durch die Hebamme oder die Ärztin resp. den Arzt.

Weitere Antworten zum Thema Fehlgeburt finden Sie hier.