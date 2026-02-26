Wie nutze ich die Säule 3a für den Hauskauf, und was hat es mit der indirekten Amortisation auf sich?

Der Bezug von 3a-Geldern vor dem 60. Altersjahr ist unter gewissen Bedingungen erlaubt. Unter anderem für den Kauf von selbst genutztem Wohneigentum oder zur Rückzahlung einer Hypothek. Das ist empfehlenswert, wenn man sonst nicht das nötige Eigenkapital aufbringen kann. Beim Bezug wird jedoch die gleiche Steuer fällig wie später beim Bezug im Alter. In der Regel muss die Hypothek amortisiert, also schrittweise abbezahlt werden. Oft schlägt die Bank vor, dies indirekt zu tun: Man überweist das Geld nicht direkt an die Bank, sondern zahlt in die Säule 3a ein und verpfändet dieses Guthaben. So profitiert man weiterhin von der 3a-Steuerersparnis.