Welche Fragen zur dritten Säule treiben Sie um? Machen Sie jetzt mit!
Banklösung oder Versicherungspolice? Der Vorsorge-Dschungel ist dicht, und Fehlentscheide können teuer werden. Wir sammeln Ihre Fragen zur dritten Säule und lassen sie von unserem Experten beantworten.
Die dritte Säule soll Sicherheit bringen. Doch unterschiedliche Angebote, schwer verständliche Bedingungen und widersprüchliche Empfehlungen sorgen für Unsicherheit. Viele fragen sich erst Jahre später, ob sie die richtige Entscheidung getroffen haben.
Damit Sie im Vorsorge-Dschungel nicht allein bleiben, sammeln wir Ihre Fragen zur dritten Säule: Was sollte man früh wissen? Wo lauern typische Stolperfallen? Welche Unterschiede sollte man grundsätzlich verstehen?
Beobachter-Berater Martin Müller beantwortet die häufigsten und wichtigsten Fragen in einem separaten Beitrag.
So können Sie mitmachen
Reichen Sie Ihre Frage ein, direkt in der Kommentarspalte oder per E-Mail an kommentare@beobachter.ch.
Bitte beachten Sie: Es geht um allgemeine Fragen, nicht um individuelle Beratung. Diese finden Sie hier.
Wir freuen uns auf Ihre Fragen! Lassen Sie uns gemeinsam für mehr Klarheit in der privaten Vorsorge sorgen.