Die dritte Säule soll Sicherheit bringen. Doch unterschiedliche Angebote, schwer verständliche Bedingungen und widersprüchliche Empfehlungen sorgen für Unsicherheit. Viele fragen sich erst Jahre später, ob sie die richtige Entscheidung getroffen haben.



Damit Sie im Vorsorge-Dschungel nicht allein bleiben, sammeln wir Ihre Fragen zur dritten Säule: Was sollte man früh wissen? Wo lauern typische Stolperfallen? Welche Unterschiede sollte man grundsätzlich verstehen?



Beobachter-Berater Martin Müller beantwortet die häufigsten und wichtigsten Fragen in einem separaten Beitrag.