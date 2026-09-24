Nein, noch nicht. Die Invalidenversicherung (IV) trifft wichtige Entscheide in zwei Schritten, der Vorbescheid ist der erste Schritt. Mit diesem Schreiben gibt Ihnen die IV Gelegenheit, sich zu äussern. Falls eine Pensionskasse involviert ist, kann auch sie Einwände erheben. Die Einwandfrist beträgt 30 Tage nach Erhalt des Vorbescheids. Erst nach Ablauf der Frist erlässt die IV eine Verfügung. Selbst dann, wenn niemand auf den Vorbescheid reagiert.