Bleiben Sie aber am Stück oder zusammengerechnet im gleichen Jahr länger fort, erhalten Sie rückwirkend ab Beginn des Monats, in dem Sie den 91. Tag im Ausland verbracht haben, keine EL mehr. Sobald Sie später in die Schweiz zurückkehren, lebt Ihr EL-Anspruch ab dem nächstfolgenden Monat wieder auf.