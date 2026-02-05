Ein Beispiel: Wer bereits vor 2026 pensioniert wurde – oder direkt zum 1. Januar 2026 – und eine Maximalrente von 2520 Franken pro Monat erhält, bekommt im Dezember nochmals die gleiche Monatsrente obendrauf ausbezahlt, insgesamt 5040 Franken. In diesem Artikel finden Sie weitere Beispiele zur Berechnung der 13. AHV-Rente und das Tool unten zeigt Schritt für Schritt auf, was die Höhe der Altersrente beeinflusst.