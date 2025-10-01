Als Sie seinerzeit den Twint-Account eingerichtet hatten, mussten Sie den allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) zustimmen. Dort steht, die App dürfe «nicht zum Empfangen von Zahlungen aus der Abwicklung von kommerziellen Verkäufen oder der Erbringung von Dienstleistungen» verwendet werden. Ob Sie die AGB gelesen hatten oder nicht, spielt keine Rolle.